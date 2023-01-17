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Bakan Oğuz Ankara’da… Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüşecek

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Bakan Oğuz Ankara’da… Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile görüşecek
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, beraberindeki heyetle bu sabah Ankara’ya gitti.

Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile görüşecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.
Oğuz’un ziyareti iki gün sürecek.
 
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