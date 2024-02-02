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Bakan Ertuğruloğlu, TİKA heyetiyle görüştü

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Bakan Ertuğruloğlu, TİKA heyetiyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar ve TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan’ı kabul etti.


Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlık üst düzey görevlilerinin de hazır bulunduğu görüşmede Serkan Kayalar, TİKA’nın faaliyetleri hakkında bilgi aktardı, KKTC’deki çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.
 
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