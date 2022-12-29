Bakan Çavuşoğlu, Büşra Bilgen’i kutladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 3. Dünya Alpagut Şampiyonası Caymaz kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Namık Kemal Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Büşra Bilgen’i kabul ederek görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede Bilgen’e NKL Müdür Muavini Sedat Öğüt eşlik etti.

Şampiyona ve yarıştığı kategori ile ilgili Bakan Çavuşoğlu’na bilgi veren Bilgen, YS Boxing Club adına turnuvaya katıldığını ve antrenörü Serdar Özkan ile şampiyonaya hazırlandığını söyledi.

Alpagut’un, Türk halklarının eski savaş sanatlarından alınan ve modern savaş sanatları ile harmanlanmasıyla ortaya çıkan bir spor dalı olduğunu ifade eden Bilgen, Bursa’da düzenlenen ve 23 ülkenin katıldığı Dünya Alpagut Şampiyonası’nda 55-60 kilo Caymaz kategorisinde üçüncülük elde ettiğini ve uluslararası bir turnuvada KKTC’yi temsil etmekten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını kaydetti.

Bir buçuk yıldır bu sporla uğraştığını ve çok çalıştığını dile getiren Bilgen, üniversite döneminde de sporla iç içe olmaya devam etmek istediğini belirtti.

Çavuşoğlu

Bakan Çavuşolu ise Bilgen’in elde ettiği başarının son derece önemli olduğuna işaret ederek, akademik çalışmalarının yanında sportif faaliyetlerine de devam etmesi önerisinde bulundu.

Son dönemlerde öğrencilerin elde ettiği başarılarla mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını da dile getiren Çavuşoğlu, gerek akademik, gerekse sportif alanda başarılı olan öğrencilerin önünün açılması için girişimler yaptıklarını ve Büşra’nın gelecek dönemlerde desteklenmesi adına gerekli çalışmaların yapılması için ilgili daireye talimat verdiğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Büşra Bilgen’i elde ettiği başarıdan dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, Bilgen’e KKTC A Milli Takım forması ve tablet hediye etti.

