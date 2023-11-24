Bakan Çavuş'un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, öğretmenlerin bu toplumu yetiştiren, geliştiren ve gelecek nesillere emanet eden en değerli varlıklar olduğunu kaydetti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bakan Çavuş, “Canlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz çok ulvi bir görev ifa etmektedir. Bu bilinçle hareketle toplumun gelişmesi ve dünyada yerini alabilmesi için kendini geliştiren ve topluma yön veren öğretmenleri her zaman desteklemeliyiz. Spor, tarım, turizm, sanat ve birçok alanda da eğitim çeşitliliğinin daha da artırılarak özelde gençlerimizin gelişmesi genelde ise de ülkenin dünya ile rekabet edebilmesi için teşvik etmeliyiz” dedi.

Çavuş, bu özverili görevi yapan başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı; hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diledi.