UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, "Mecliste çalışan 3 hukukçu görüşü var, eski Meclis Başkanı Narin Şefik Hanımın olumsuz yönde görüşü var. Ben başkan olsaydım yeni Meclis Başkanı seçme yoluna gitmeyi tercih ederdim" dedi. Öztürk, söz konusu 3 oyun yasaya ters olduğunu belirtti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk, Haber Kıbrıs tv canlı yayınında tartışmalı Meclis Başkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, "Mecliste çalışan 3 hukukçu görüşü var, eski Meclis Başkanı Narin Şefik Hanımın olumsuz yönde görüşü var. Hal böyleyken soru işaretleri yaratmak yerine oturup farklı çözümler üretmek lazım. Ben başkan olsaydım ana muhalefetle görüşüp yeni Meclis Başkanı seçme yoluna gitmeyi tercih ederdim" dedi. Öztürk, söz konusu 3 oyun yasaya ters düştüğünü vurguladı.

Öztürk, geçersiz oylar konusunda, Taçoy destekçileri olarak suçlanacaklarını bildiklerini, bu nedenle oylarını göstermek zorunda kaldıklarını belirtti ve yasaya göre gizli oy açık sayım olması gerektiğini vurguladı. "Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor. Bunların komitede görüşülüp sonuca bağlanması gerekirdi" dedi. Bir hukukçu olarak hatalı bir duruma doğru diyemeyeceğini ifade eden Öztürk, "Benden de olan bir yanlış yaparsa bir bedelinin olması lazım. Kimse bedel ödemediği sürece yanlışlar yapılmaya devam eder" diyerek hukukun gerekliliğine vurgu yaptı.

“LİNÇ EDİLMEK İSTENDİK…”

Seçimin akabinde UBP PM’de linç girişimine maruz kaldıklarını açıklayan Yasemin Öztürk “Oradaki arkadaşlar bizim oyumuzu gösterdiğimizi bilmiyorlardı. ‘Kim bunlar belli, kurultayda kim karşısına çıktıysa onlar’ gibi bir yaklaşım gördük. Biz bunu Ünal Üstel’e söyledik. PM’de linç girişiminde bulunan kişilerle görüşün dedik. Biz oylarımızı gösterdik dedik. Yasaya uymasa bile bunu yapmak zorunda kaldık…” şeklinde konuştu.

Yasemin Öztürk “Meclis başkanlık seçimi bitti mi?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

“Kaptan fırtınada belli olur” diyen Öztürk “Güzel havada herkes gemi kullanır. Verirsiniz dümeni istediği yere çevirir ve hiç sorunsuz götüreceği yere sizi çok daha rahat götürür fakat kaptan fırtınalı denizde belli olur. Şuanda bir fırtınanın içerisindeyiz ve bir aya yakın halen daha meclis başkanını tartışıyoruz. Tartışmamız gerekirdi” dedi.

Meclis başkanlığı seçimi yasal mı değil mi tartışmalarından önce diyalog kurulması gerektiğinin altını çizen Öztürkler “Ana muhalefet partisi ile bir diyalog kurulmalıydı. Bizim yaptığımız bir hata yada bir eksiklik, yapılan itirazları divanda değerlendirmemiz gerekirdi. Ben divan idare amiriyim. Orada yapılan itirazları oturup olumlu veya olumsuz bir karar vermemiz gerekiyordu. İtirazı göremezden gelmemiz gerekiyordu” ifadelerini kullandı.



