Bahriyeliler, Mağusa’yı selamladı

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencileri TCG Bayraktar gemisi ile icra ettikleri “açık deniz eğitimleri” kapsamında Gazimağusa’da liman ziyareti gerçekleştiriyor.
Dün saat 10.00’da Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, Komador Deniz Albay Volkan Salih Eser anıta çelenk sundu. Ardından öğrenciler İnönü Bulvarı’nda bando eşliğinde tabur yürüyüşü yaptı.
Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin Gazimağusa Limanı ziyareti 21 Eylül’e kadar sürecek.