Bahçeli geldi

Az önce Ercan'a inen Erdoğan'ın Ata uçağıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli adaya geldi.
Bahçeli ile birlikte birçok vekil ve bürokrat da törenlere geldi.
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