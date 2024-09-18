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"Bahane üretmesinler"

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KAMUSEN Başkanı Metin Atan'dan, Turgay Deniz'e tepki: “Ultra zengin olmaya devam edenler, ezilen asgari ücretliye artış yapmamak için bahane üretmesinler”

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"Bahane üretmesinler"
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz’in hayat pahalılığı konusundaki açıklamalarını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Atan, “Her taraf yangın yerine dönerken gıdadan iletişime, elektrik tüp gaz, okul harçları, taşımacılık vs.. gibi ürünlere yapılan zamlara karşı ‘hayat pahalılığını durdurun, vermeyin’ denmesi bizleri hayrete düşürmüştür” ifadelerini kullandı.

Kayıt dışılığın, yüzde 70 vergi adaletsizliğinin olduğu, teşviklerin hoyratça verildiğini söyleyen Atan, bunların sorumlusu bilindiğini ileri sürerek, bunlara rağmen açıklamaların yapılmasını eleştirdi.

“Hayatı ucuzlatın HP vermeyin” dediklerini belirten Atan, “Ultra zengin olmaya devam edenler ezilen asgari ücretliye artış yapmamak için bahane üretmesinler. Zenginliğinize zenginlik katmışsanız bunun asgari ücretliler sayesinde olduğunu bilmenizde yarar var.” ifadelerini kullandı.

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