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Bağışlarınız ile Okul Başlıyor Pazarı Projesi’ne destek verebilirsiniz

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Bağışlarınız ile Okul Başlıyor Pazarı Projesi’ne destek verebilirsiniz
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Gazimağusa Belediyesi’nin ikincisini düzenleyeceği Okul Başlıyor Pazarı 7 Eylül tarihinde Mağusa Perşembe Pazarı’nda gerçekleşecek.
Saat 10:00- 17:00 saatleri arasında çocuklar için kırtasiye malzemelerinin satışının yapılacağı Okul Başlıyor Pazarı’nda ayrıca çocuklar için yüz boyama, zıp zıp oyuncaklar, oyun alanları etkinlikleri yer alacak, çocuklara ücretsiz dondurma ve meyve suyu ikramı yapılacak.
Sizler de Okul Başlıyor Pazarı Projesi’ne kırtasiye bağışlarınız ile destek olabilirsiniz.
7 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Okul Başlıyor Pazarı’na bağış desteğinde bulunmak isteyenler hafta içi 08:00-14:00 saatleri arasında Gazimağusa Belediyesi binası, MAGEM Sakarya ve MAGEM Maraş binalarına bağışlarını teslim edebilirler.
Kampanyaya tercihen yeni veya temiz kullanılmış tüm okul kırtasiye ihtiyaçları için bağışta bulunabilirsiniz.
Okul Başlıyor Pazarı’nda satılan tüm ürünlerin geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacaktır.
 
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