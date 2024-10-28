Bağımsızlık Yolu’ndan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki olayla ilgili açıklama

“Sistemsel sorunlar, bir bebeğin ölümüne, altı bebeğin ise yaşam mücadelesi verdiği bir faciaya sebep oldu “

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki olayla ilgili açıklama yaparak, “Neresinden tutarsanız orasından dökülen ve insan yaşamını hiçe sayan sistemsel sorunlar, maalesef bir bebeğin ölümüne, altı bebeğin ise yaşam mücadelesi verdiği bir faciaya sebep oldu. “ ifadelerini kullandı.

Ersoy, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Ailelere bilgiyi aktarmakla sorumlu olan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in, sorulan sorulara cevap vermediğini, özel kalem müdürünün sorularına cevap arayan aile yakınlarını ‘provakasyon’ yapmakla itham ettiğini” belirtti.

-“Sağlığı paraya tahvil eden bu sistemi değiştirmeliyiz”

“Yetkililerin istifa etmesini değil, hesap vermesini istiyoruz.” diyen Ersoy, “yaşananlarla ilgili pek çok sorunun cevapsız olarak durmaya devam ettiğini, ‘süreci şeffaf bir şekilde yürüteceğiz’ diyenlerin sürecin en başından itibaren bilgi sakladığının anlaşıldığını” ileri sürdü.

Ersoy, “Sağlık parayla alınıp satılsın, birileri de bundan kâr sağlasın diye izlenen politikaların yarattığı yapısal ve sistemsel sorunlar insan hayatını hiçe sayan, sağlığı paraya tahvil eden bir düzen yaratmıştır.” diyerek, “Parası olanın özel hastaneye gidebildiği, parası olmayanın ise kaderine terkedildiği bir düzeni kabul etmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

