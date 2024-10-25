banner913
banner932
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
21 0
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
17 0
 
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
27 0
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
24 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
27 0
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
Lefkoşa'da kazı yapılan alanlarda kalıcı asfaltlama çalışmaları başlıyor
36 0
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
Sami’nin hayalleri yarım kaldı
309 0
banner1032

Bağımsızlık Yolu’ndan fotoğraf yarışması aracılığıyla protesto

banner1020

Bağımsızlık Yolu (BY), AKSA tarafından düzenlenen “AKSA Fotofest 2024” yarışmasına beş fotoğrafla, iki farklı kategoride başvuruda bulunduğunu bildirdi.

banner1045
Bağımsızlık Yolu’ndan fotoğraf yarışması aracılığıyla protesto
banner971
Bağımsızlık Yolu tarafından yapılan yazılı açıklamada, AKSA’nın, artan elektrik üretim maliyetlerinin sorumlusu ve ödenen faturalara rağmen yıllardır Kıbrıs Türk halkının sırtında kambur olduğu savunularak, yarışma aracılığıyla bu durumun protesto edildiği kaydedildi.
Yarışmada, Bağımsızlık Yolu üyeleri tarafından çekilen fotoğraflarla, Lefkoşa’nın tarihi ve insani dokusunun yansıtıldığı ifade edilen açıklamada, fotoğraflarda ayrıca “Elektrik Haksa Kamulaştırılsın AKSA” ve “Evine Dön AKSA” duvar yazılarının yer aldığı belirtildi.
Başvuru sırasında, özgeçmiş kısmına, Bağımsızlık Yolu tarafından hazırlanan “AKSA Kalecik Santralinin Devletleştirilmesi Yasa Önerisi”nin de eklendiği kaydedilen açıklamada, hazırlanan yasanın hayata geçmesi durumunda, halkın kaliteli, temiz ve ucuz enerji ihtiyacının kamusal erişiminin önündeki engelin kalkacağı, Kıb-Tek’in ise alternatif enerji yatırımları yapması için gerekli bütçenin oluşacağı ifade edildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.