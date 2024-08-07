Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Sosyalist Partisi değerlendirmelerde bulundu

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu ve Kıbrıs Sosyalist Partisi heyetleri ülke gündemini değerlendirmek üzere bir araya geldi.



Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos Pazartesi akşamı, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde yapılan görüşmeye partiler arası heyetler ülke gündemine dair konuları değerlendirdi. İki parti, işçilerin yaşadığı sıkıntılar ve Kıbrıs sorunu gibi konularda fikir alışverişinde bulundu.

