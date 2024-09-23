Bağımsızlık Yolu üye eğitimlerine Girne’de devam etti

Bağımsızlık Yolu, üye eğitimlerine Girne’de devam edildiğini bildirdi.



Partiden yapılan yazlı açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü'ndeki ders Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Mustafa Keleşzade tarafından verildi.



Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği organizasyonuyla düzenlenen eğitimde “Bağımsızlık Yolu Bildirge ve Programı” anlatıldı.

