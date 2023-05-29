banner913
banner932
Adaylık için başvuru tarihi 31 Mayıs
Adaylık için başvuru tarihi 31 Mayıs
5 0
En çok yağış Dipkarpaz’a...
En çok yağış Dipkarpaz’a...
4 0
 
Sos Çocukköyü Derneği’nde buluşma
Sos Çocukköyü Derneği’nde buluşma
8 0
“Sendikalar yasada nelere karşı olduklarını gerekçeleriyle açıklasın”
“Sendikalar yasada nelere karşı olduklarını gerekçeleriyle açıklasın”
7 0
Bir koltuğa 10 aday
Bir koltuğa 10 aday
33 0
Trafik, dünyalar iyisi Ödül Demircioğlu'nu hayattan kopardı
Trafik, dünyalar iyisi Ödül Demircioğlu'nu hayattan kopardı
79 0
Trafiğe masum bir can daha
Trafiğe masum bir can daha
141 0
banner915

Bağımsızlık Yolu öğretmenlerin eylemine destek verdi

banner476

Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) Meclis önünde yaptığı eyleme destek verdi.

banner825
Bağımsızlık Yolu öğretmenlerin eylemine destek verdi
banner931
Partiden yapılan açıklamaya göre, eyleme Bağımsızlık Yolu Parti Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenin onur ve haysiyetine yönelik açıklamalar yaptığını savunan Umut Ersoy, kamusal, nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için, öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.

Ersoy, ülkede yüzlerce genç öğretmenin işsiz olduğunu, Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı duracaklarını ifade etti.  
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.