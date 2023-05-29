Bağımsızlık Yolu öğretmenlerin eylemine destek verdi

Partiden yapılan açıklamaya göre, eyleme Bağımsızlık Yolu Parti Milletvekili Adayı Umut Ersoy ve parti üyeleri de katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenin onur ve haysiyetine yönelik açıklamalar yaptığını savunan Umut Ersoy, kamusal, nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için, öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurulması gerektiğini söyledi.
Ersoy, ülkede yüzlerce genç öğretmenin işsiz olduğunu, Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı duracaklarını ifade etti.
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