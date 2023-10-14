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Bağımsızlık Yolu Küçük Kaymalı’da halkla buluştu

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Bağımsızlık Yolu, Küçük Kaymaklı’da bulunan kahvehanede halk ile bir araya geldi.

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Bağımsızlık Yolu Küçük Kaymalı’da halkla buluştu
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Basın ofisinden verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve beraberindeki heyet, Bağımsızlık Yolu’nun parti politikalarını halkla paylaşarak, amaçlarının emekten ve emekçiden yana talepleri gündemde tutarak, mücadele etmek olduğunu anlattılar.
 
Bölge halkının sorunlarının dinlendiği görüşmede, ülke gündemlerine dair değerlendirmelerde bulunularak, Bağımsızlık Yolu’nun enerji, toplu taşıma, sağlık, eğitim ve özel sektör emekçilerinin yaşadığı sorunlara dair görüşleri ve mücadelesi paylaşıldı.
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