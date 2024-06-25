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Bağımsızlık Yolu, kamusal ücretsiz eğitim hakkı ile ilgili bildiri dağıttı

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Bağımsızlık Yolu, kamu okullarında “kayıt ücreti”, “bağış”, “kırtasiye ücreti” gibi başlıklarla alınan ücretlerin verilmemesi çağrısı yaptı

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Bağımsızlık Yolu, kamusal ücretsiz eğitim hakkı ile ilgili bildiri dağıttı
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Bağımsızlık Yolu, okul kayıtlarının başlamasıyla birlikte bu sabah Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu önünde, kamusal ücretsiz eğitimle ilgili anayasal hakkı savunmak için bildiri dağıttı.
Kamu okullarında “kayıt ücreti”, “bağış”, “kırtasiye ücreti” gibi başlıklarla okul yönetimleri ve Okul Aile Birlikleri tarafından alınan ücretlerin verilmemesi çağrısı yapan Bağımsızlık Yolu, Anayasa’nın Milli Eğitim Yasası 51. maddesi hatırlatıldı. 
Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Yasası’nın, okul aile birliklerinin gelir getirici faaliyetlerde bulunmasını ve bağış toplamasını tamamen gönüllük esasına göre, her türlü zorlayıcılıktan uzak kalınmak koşuluna bağlanmış olduğu hatırlatılan bildiride, Ombudsman raporuna da atıfta bulunuldu.
2017 yılında açıklanan Ombudsman raporunda “Okul gelir sağlamak adına okul aile birlikleri ve/veya okul idaresi, ücretsiz eğitimin anayasal bir hak olduğu ülkemizde KKTC Anayasası’na aykırı olarak öğrencilerden bağış adı altında okul ücreti almaktadır.” dendiği hatırlatıldı.
 
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