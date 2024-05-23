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Bağımsızlık Yolu, hayvan üreticilerinin eylem alanını ziyaret etti

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Ersoy: “İthal et çözüm değil” Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve beraberindeki heyet, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin devam eden eylem yerini ziyaret ederek, Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları ile görüştü.

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Bağımsızlık Yolu, hayvan üreticilerinin eylem alanını ziyaret etti
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Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada Ersoy, planlı ve yapısal tarım ile hayvancılık politikasının önemine işaret ederek, maliyetlerin ancak üreticinin maliyetlerinin düşürülmesiyle sağlanabileceğini anlattı.
En temel giderlerden birinin akaryakıt, diğerinin ise elektrik olduğuna dikkat çeken Ersoy, akaryakıtın sadece iki şirkete bırakıldığını ifade etti.
Var olan tarım arazilerinin korunması, tarımsal verimliliğin artırılması için küçük ölçekli üretim yerine kooperatifleşerek büyük ölçekli üretime geçilmesi gerektiğini aktaran Ersoy, böylelikle tarımsal üretimin yem maliyetlerini düşürülebileceğini belirtti.
Ersoy, bu üç unsurun maliyetleri artırdığını ve verimsiz üretim modeliyle hem üretici, hem de halkın bedel ödediğini öne sürdü.
İthal etin çözüm olmadığını vurgulayan Ersoy, önemli olanın üretim olduğunu belirterek “mevcut haliyle üretimin yetersiz olduğu aşikardır” diye konuştu.
Ersoy, Naimoğulları ile yaptığı görüşmede, üretim modelinin değiştirilerek, planlı ve yapısal tarım ile hayvancılık politikasının şart olduğuna işaret ederek, Bağımsızlık Yolu’nun çözüm önerilerini aktardı
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