Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Örgütü, Cyprfuvex emekçilerinin sorunlarını yerinde gözlemleyerek basın açıklaması yaptı.

Bağımsızlık Yolu’nun açıklamasına göre, Bağımsızlık Yolu Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, emekçilerin kölelik koşullarında yaşamaya zorlandığını söyledi ve yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. Özkızan, işçilerin tehdit altında olduğunu ve yaşadıkları sorunları dile getiremediklerini belirterek, Çalışma Bakanlığı'nı harekete geçmeye davet etti.
“Cyprfuvex ile ilintili işçilerin köle kampı haline getirilen koşullarda yaşadığı insanlık dramına bir süredir şahit oluyoruz” denen açıklamada, yaşananlarla ilgili Ticaret Odası, hükümet ve “danışmanlık adı altında oluşturulan mafyavari acenteler” suçlandı, “insan kaçakçılığı ve ticareti yapan firmalar” olduğu ifade edildi.
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