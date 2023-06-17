Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu: “Siyasi partiler vergi kaçırıyor”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “Siyasi partiler vergi kaçırıyor.” ifadelerini kullandı.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın programına konuk oldu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



“KDV indirimi yaparak hayat ucuzlamaz tüccarın karı artar”



Rahvancıoğlu, hükümetin KDV oranlarında değişiklik ürünü ucuzlatmayacağını yine tüccarın kar payının artacağını ileri sürdü.



“Bizler için şaşırtıcı olmadı.” diyen Rahvancıoğlu, sadece bu hükümet değil gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin sermayedarın karını büyütmesi için icraatlar yaptığını iddia etti.



Rahvancıoğlu, “gerçekten halkın alım gücünü düşünen bir yapı olsaydı hayatın ucuzlatılması için adımlar atılırdı.” ifadelerini kullandı.



Üreticilerin ve hayvancıların zor durumda olduğunu belirten Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun kooperatifleşmeyi savunduğunu anlattı.



“Üretimde, dağıtımda ve satışta kooperatifçilik modeliyle aracıların kazandığı sistemi ortadan kaldırabiliriz.” diyen Rahvancıoğlu, yapısal çözümler bulmalıyız ifadelerini kullandı.



“Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve barınmada kamuculuğu savunuyoruz.” diyen Rahvancıoğlu, özel sermayenin tamamen kendi karı için sürdürdüğü bu düzenin, emekçi halkın yoksullaşması üzerine kurulduğunu iddia etti.



-Siyasi partiler vergi kaçırıyor



Bugüne kadar hiçbir partinin düzenlediği piyangolarının KDV’sini ödemediğini iddia eden Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun 2 yıldır düzenlediği piyangonun KDV’sini ödemek için mücadele verdiğini belirtti.



-Sermayenin karşısına emeğin siyasetini koyma zamanı geldi



Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesiyle emekçinin hayatının bir nebze olsun rahatlayacağını dile getiren Rahvancıoğlu, ayrıca kamu ve özel sektör emekçileri arasındaki duygusal uçurumun da ortadan kalkacağını söyledi.

