banner913
banner932
Marmara ve DAÜ avantajlı
Marmara ve DAÜ avantajlı
9 0
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
“Sanat İyileştirir”, resim sergisi büyüledi
26 0
 
11 0
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun iki oyunu prömiyer yapacak
10 0
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
“Bölgesel işbirliği geliştirilmeli”
12 0
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
Bedelli askerlik yoklaması 3 Temmuz’da yapılacak
24 0
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
Amcaoğlu’ndan vefa örneği
51 0
banner915

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu: “Siyasi partiler vergi kaçırıyor”

banner953

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, “Siyasi partiler vergi kaçırıyor.” ifadelerini kullandı.

banner825
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu: “Siyasi partiler vergi kaçırıyor”
banner931
Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın programına konuk oldu ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
“KDV indirimi yaparak hayat ucuzlamaz tüccarın karı artar”
 
Rahvancıoğlu, hükümetin KDV oranlarında değişiklik ürünü ucuzlatmayacağını yine tüccarın kar payının artacağını ileri sürdü.  
 
“Bizler için şaşırtıcı olmadı.” diyen Rahvancıoğlu, sadece bu hükümet değil gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin sermayedarın karını büyütmesi için icraatlar yaptığını iddia etti.
 
Rahvancıoğlu, “gerçekten halkın alım gücünü düşünen bir yapı olsaydı hayatın ucuzlatılması için adımlar atılırdı.” ifadelerini kullandı.
 
Üreticilerin ve hayvancıların zor durumda olduğunu belirten Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun kooperatifleşmeyi savunduğunu anlattı.
 
“Üretimde, dağıtımda ve satışta kooperatifçilik modeliyle aracıların kazandığı sistemi ortadan kaldırabiliriz.” diyen Rahvancıoğlu, yapısal çözümler bulmalıyız ifadelerini kullandı. 
 
“Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji ve barınmada kamuculuğu savunuyoruz.” diyen Rahvancıoğlu, özel sermayenin tamamen kendi karı için sürdürdüğü bu düzenin, emekçi halkın yoksullaşması üzerine kurulduğunu iddia etti.
 
-Siyasi partiler vergi kaçırıyor
 
Bugüne kadar hiçbir partinin düzenlediği piyangolarının KDV’sini ödemediğini iddia eden Rahvancıoğlu, Bağımsızlık Yolu’nun 2 yıldır düzenlediği piyangonun KDV’sini ödemek için mücadele verdiğini belirtti.
 
-Sermayenin karşısına emeğin siyasetini koyma zamanı geldi
 
Asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesiyle emekçinin hayatının bir nebze olsun rahatlayacağını dile getiren Rahvancıoğlu, ayrıca kamu ve özel sektör emekçileri arasındaki duygusal uçurumun da ortadan kalkacağını söyledi.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.