“Bağımsızlık meşalesini nesilden nesile taşıyacağız”

KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk vurguladı: “Türk milletine bırakmış olduğunuz özgürlük ve bağımsızlık meşalesini, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de nesilden nesile taşıyacağız”



KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk, 10 Kasım nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende anıt özel defterine şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ebedi Başkomutan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinizin 84’üncü yıldönümünde sizi saygı ve minnetle yad ediyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha huzurunuzda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözleri asil milletimiz ve şanlı ordumuz tarafından unutulmayacaktır. Akıl ve bilimin ışığında, sağlam adımlarla, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya, ilelebet izinizde, mücahit Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile gönül birliği içinde ilerlemeye devam edeceğiz. ‘Vatanın, her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz’ sözünüzden hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de bir oldubittiye asla izin vermeyeceğiz. ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ şiarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Türk milletine bırakmış olduğunuz özgürlük ve bağımsızlık meşalesini, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de nesilden nesile taşıyacağız. Vatan toprakları uğruna canlarını ve kanlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyor, huzurunuzda saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.



