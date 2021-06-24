Bağımsız, üreten bir KKTC için çalışılacak

Başbakan Saner ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara’da bir araya geldi. Oktay, kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, bağımsız üreten bir KKTC için çalışılacağını kaydetti ve Erdoğan’ın talimatlarının da bu doğrultuda olduğunu belirtti





Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Ankara’da yaklaşık 2.5 saatlik görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaptı.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edildiğinde her iki tarafın da kazançlı çıkıldığını belirterek, Anavatan Türkiye’ye verdiği destek için teşekkür etti.

Aşıya ulaşımın zor olduğu bu dönemde adaya 500 bin doz aşı gönderilmesi talimatı veren Oktay ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Saner, ekonominin önünün açılması anlamında aşının büyük önem arz ettiğini belirtti. Saner, hedeflerinin eylül ayında, 2021-2022’de eğitimin yüz yüze başlaması olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin iki eşit egemen eşit devlet statüsünde verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saner, “Kıbrıs’ta barış vardır 1974 te barış sağlanmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, KKTC’ye destek vermeye devam edeceklerini belirterek, kendi ayakları üzerinde duran, haklarını koruyabilen, güçlü, bağımsız üreten bir KKTC için çalışmaya ve desteğe devam edeceklerini söyledi.

Oktay, Başbakan Saner ile KKTC’de yürüttükleri tüm projeler ve gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, yakın diyalog ve işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Yol yapım projeleri, altyapı yatırımları, sulama projeleri, hastane yapımı gibi birçok alanda projelerin devam ettiğini dile getiren Oktay, pandeminin ardından turizm ve eğitime hazır bir KKTC’ye ulaşma hedefleri bulunduğunu belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü desteği verdiğini ve vermeye devam edeceğini söyleyen Oktay, kendi ayakları üzerinde duran, haklarını koruyabilen, güçlü, bağımsız üreten bir KKTC için çalışılacağını kaydetti. Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarının da bu doğrultuda olduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmede de bulunan Oktay, sorunun, iki eşit, egemen devlet temelinde çözümünden yana olduklarını söyledi.



Öte yandan Başbakan Saner, Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ankara'ya 23 Aralık'ta yaptığı ilk ziyarette 500 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının adaya gönderileceğinin ifade edildiğini hatırlatan Saner, bu dönemde dünyada aşıya ulaşımın zor olduğunu kaydetti.

Saner, adaya ulaştırılan aşılar için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu 500 bin doz aşı KKTC'nin ekonomisinin önünün açılması anlamında çok büyük bir önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığıyla çalışmalar neticesinde ülkemiz ekonomisi hizmet sektörüne dayanmış olduğundan dolayı ağırlıklı olarak tüm turizm ve eğitim çalışanlarını aşılama programı dahiline aldık. İnşallah YÖK'ün de desteğiyle eylül ayında 2021-2022 yüksek öğrenim dönemi yüz yüze KKTC'de başlayacak. Bu da bizim ekonomimiz için çok büyük bir anlam ifade etmektedir."

Halkın büyük çoğunluğunun aşılanmasıyla Temmuz ve Ağustos aylarında turizmden beklentinin de artacağına işaret eden Saner, turizm yanında çiftçilere, hayvancılara ve reel sektöre yapılacak desteklerle ilgili talimatlar verildiğini de söyledi.

