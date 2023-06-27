Bağımsız milletvekili adayı Korkmazhan’ın seçim kampanyası için harcanan toplam miktar 75 bin 231 TL 48 kr

Sol Hareket, ara seçimde, bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan’ın seçim kampanyası için harcanan toplam miktarın 75 bin 231 TL 48 kr olduğunu açıkladı.

Açıklamada, seçim kampanyası çerçevesinde kullanılan bütçenin, ihtiyaç duyuldukça kabul edilen gönüllü bağışlar ile oluşturulduğu kaydedildi.

Sol Hareket, bu bağlamda, toplanan bağış miktarı 65 bin TL olurken, yapılan harcama toplamının 75 bin 231 TL 48 kr olduğunu belirtti.



Sosyal medya reklamları için toplam 36 bin 531 TL 48 kr, 100 afiş basımı için 3 bin 50 TL, benzin, yolculuk ve diğer giderler için toplam 35 bin 650 TL harcandığı kaydedilen açıklamada, aradaki 10 bin 231 TL 48 kuruşun Abdullah Korkmazhan tarafından karşılandığı ifade edildi.