Bağımsız Milletvekili adayı Korkmazhan’dan KTÖS’e ziyaret

Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyet ile birlikte, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret ederek, sendika ve öğretmenlerin mücadelesine destek belirtti ve “Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset” yaklaşımını paylaştı.

Korkmazhan’ın Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “hükümetin, eğitimde çözüm bekleyen onlarca sorun varken öğretmen hakları ve onuruna yönelik saldırılarını sürdürmesini şiddetle protesto ettiğini” belirten Korkmazhan, sendikaların ve öğretmenlerin, haklı mücadelesinin yanında olduğunu kaydetti.

Yaklaşımının en önemli adımlarından birinin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve Avrupa Birliği vatandaşlığından kaynaklanan hakların elde edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması olduğunu ifade eden Korkmazhan, bu çerçevede eğitim alanındaki hakların elde edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması için KTÖS ile iş birliğini ilerleteceklerini belirtti.

Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme ulaşana kadar bu vatandaşlıktan kaynaklanan toplumsal hakları elde edebilmek için uluslararası hukuk temelinde çok boyutlu bir mücadele yürüteceklerine işaret eden Korkmazhan, “AB vatandaşları olarak Erasmus+ programının dışında bırakılmış olmamız kabul edilemezdir. Erasmus+, eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında AB’nin en büyük programlarından biridir” dedi.