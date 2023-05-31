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Bağımsız Milletvekili Adayı Korkmazhan, Surlariçi-Arasta esnafı ve yurttaşlar ile buluştu.

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Bağımsız Milletvekili Adayı Korkmazhan, Surlariçi-Arasta esnafı ve yurttaşlar ile buluştu.
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Bağımsız Milletvekili Adaylığını açıklayan Abdullah Korkmazhan, Lefkoşa Surlariçi-Arasta esnafı ve yurttaşlar ile buluştu.
Korkmazhan yaptığı açıklamada, esnaf ve yurttaşların görüş, düşünce ve önerilerini dinlediğini belirtti.
25 Haziran’da yeni bir siyaset ve muhalefet yaklaşımının kazanacağını, meclisi halk adına bir mücadele alanına dönüştüreceklerini vurgulayan Korkmazhan, yıllardır çözüm bekleyen Surlariçi-Arasta esnafının sorunlarının çözümü için de mücadele edeceklerini kaydetti.
Kıbrıslı Türklerin siyasi partilerin kalıplaşmış siyaset anlayışından, temelsiz politikalardan ve yalanlardan usandığını, çözüm odaklı bir siyaset ve özgürlükçü bir yaşam istediğini söyleyen Korkmazhan, toplumun 25 Haziran’da iradesini yenilik ve değişimden yana yapacağından emin olduğunu söyledi.
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