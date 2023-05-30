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Bağımsız milletvekili adayı Korkmazhan, AP Milletvekili Kızılyürek’i ziyaret etti

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Bağımsız milletvekili adayı Korkmazhan, AP Milletvekili Kızılyürek’i ziyaret etti
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Bağımsız milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, beraberindeki heyet ile birlikte, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Prof. Niyazi Kızılyürek’i ziyaret ederek, ‘Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset” yaklaşımını paylaştı ve görüş alışverişinde bulundu.
Korkmazhan'ın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Korkmazhan ziyaretteki konuşmasında, "Üç Adımda Çözüm Odaklı Siyaset" yaklaşımlarının en önemli adımlarından birinin Kıbrıs Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği vatandaşlığından kaynaklanan hakların elde edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması olduğunun altını çizdi.
Korkmazhan, “Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme ulaşana kadar, Kıbrıs Cumhuriyeti ve AB vatandaşlığından kaynaklanan toplumsal haklarımızı elde edebilmek için uluslararası hukuk temelinde çok boyutlu bir mücadele yürüteceğiz. Bu alanda önemli çalışmaları olan değerli hocam Prof. Niyazi Kızılyürek ve AP Sol Grubu ile iş birliği içerisinde çalışacağız” dedi.
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