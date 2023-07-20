Bağımlılıkla mücadelede anlamlı işbirliği

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Alayköy/Gönyeli Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde, toplum sağlığı ve rehabilitasyon imkanlarının geliştirilmesi amacıyla işbirliği yapılacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Alayköy/Gönyeli Belediyesi arasında toplum sağlığı ve rehabilitasyon imkanlarının geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Protokole, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ile Alayköy/Gönyeli Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza koydu.

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, işbirliği protokolünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan her türlü bağımlılıkları önleme ve rehabilitasyon imkanlarının geliştirilmesi. Her nevi bağımlılığı önleme ve bilinçlendirme amaçlı hayata geçirilmiş olan Mahalle Anneleri (MANNE) projesini daha da güçlendirip yaygınlaştırma amacıyla imzalandığını kaydetti.

Alayköy/Gönyeli Belediyesi Başkanı Amcaoğlu da, Komisyonla işbirliği içinde bağımlılıklar konusunda mücadelede el ele vermeye, daha kurumsal, daha programlı, daha sistematik bir şekilde mücadele edileceğine dikkat çekti.

Protokol kapsamında, Alayköy/Gönyeli Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğiyle toplumsal, kültürel ve bilimsel ortaklık olanakları yaratılarak, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler ile diğer tüm bağımlılıklardan korunma, bunların zararları konusunda toplumsal bilinci artırmaya yönelik projeler hazırlanacak

