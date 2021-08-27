Bafra’da yine peşkeş

Bafra’da emirname kapsamında koruma altında olan orman arazisi, hukuka aykırı işlemle Concorde Otel’e kiralandı. Otel, 80 dönümlük arazideki 100’den fazla ağacı yok edip, güneş panelleri inşa etti. Çevre örgütleri yargıya başvurdu

Bafra’da emirname kapsamında koruma altında olan orman arazisi, bölgede faaliyet gösteren Concorde Otel’e kiralandı. Otel tarafından ormanlık alandaki 100’e yakın ağaç söküldü, yerine güneş panelleri inşa edildi.Söz konusu orman arazisinin hukuka aykırı işlemle kiralandığı, Bakanlar Kurulu kararı olmadan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kararıyla otele verildiği öğrenildi.Biyologlar Derneğı̇, Şehı̇r Plancıları Odası ve Yeşil Barış Hareketi, Bafra’da emirname kapsamında koruma altında olan orman arazisinin hukuka aykırı işlemle kiralandığı gerekçesiyle kararın iptali için Yüksek İdare Mahkemesi(YİM) Mukayyitliğinde dava dosyaladı.Dava dosyasında “hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlemin iptali ve bölgede yaşanan doğa talanının derhal durdurulması” talep edildi.Davanın dosyalanması öncesinde çevre örgütlerinin temsilcileri ile gönüllü avukatlar Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basına açıklamalarda bulundu.Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, “Bugün yine mahkemenin kapısına dayandık. Bu ne ilk ne de son davamızdır. Büyük ihtimalle arkası gelecektir çünkü gördüğümüz kadarıyla aslında ne Anayasa’yı ne Çevre Yasası’nı dinleyen var. Üzücü olan tarafı da ağırlıklı olarak da ihlalleri yapanlar da devlet kurumları olmasıdır. Bu nedenle büyük bir orman istismarını durdurmak için buradayız” diye konuştu.“Küresel ısınmanın etkisiyle yangın felaketlerinin arttığı, ağaçların azaldığı, sıcaklıkların arttığı bir dönemde ağaçlara, ormanlara önem verilmediğini ve hatta ormanların içerisindeki ağaçlar sökülerek, başka işler yapıldığını” ileri süren Sahir, “Bunun artık durması bir an önce önlenmesi gerekiyor. Bu nedenle, Bafra’da bazı turistik tesislere yeni orman alanlarının tahsis edildiği gerekçesiyle bir dava açıyoruz” ifadesinde bulundu.Eski Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten söz alarak, “Yine bir peşkeş, yine mahkemedeyiz. Hükümetin almış olduğu çok sayıda hukuksuz karar var ve bunların neticesinde ülkenin dört bir yanında ciddi çevre tahribatları yaşanıyor. Doğa adeta ortadan kaldırılıyor” diye konuştu.Sarpten, “Girne’de yaşanan doğa tahribatına karşı verilen mücadelenin ardından, bu kez, gönüllü hukukçuların değerlendirmesiyle çok acık ve net bir şekilde hukuksuzlukla bir çevre talanının yaşandığı ve yine ormanın ortadan kaldırıldığı Bafra’da bir otele verilen orman arazisi konusundaki kararın iptal edilmesi için yine buradayız” dedi. Saprten, sivil toplum örgütleri olarak doğa tahribatına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, “Biz hukukun, hükümetin yapmış olduğu hukuksuz kararlarla bir kez daha dur diyeceğine yürekten inanıyoruz” dedi.Gönüllü avukatlardan Ürün Solyalı ise, “Gönüllü avukatlar ve ilgili çevre örgütlerinin değerlendirmeleri ile, Bafra bölgesinde emirname kapsamında koruma altında olan ve yasa tarafından orman arazisi olarak kaydı yapılan bir bölgede, kanaatimizce yetkilerini aşan, amaçlarını ve kamu yararını görmezden gelen bir işlem yapılmıştır. Bu işlemi elbette öğrenmemiz her ne kadarda işlemden bir süre sonra olsa da yeni gündeme gelen bir işlem olarak güncelidir. Bununla alakalı çevre talanının derhal durdurulması ve ilgili işlemin iptali için başvuru yapmak üzere geldik” diye konuştu.“Çevre konularında gerek mahkemelerin gerek Anayasa’nın ortaya koyduğu ilkeler ve tavırlar bellidir” diyen Solyalı, bu baskılarla, hem çevre konusunda toplumsal farkındalığın hem de yönetenlerin hukuka bağlılığının sağlanmasını ümit ettiklerini söyledi.