banner583
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
Soyerspor’dan farklı başlangıç: 93-25
17 0
Yeni nesil BMW M4 Convertible
Yeni nesil BMW M4 Convertible
37 0
 
Rakamlar endişe verici
Rakamlar endişe verici
53 0
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
17 0
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı
32 0
Çok farklı bir silah sesiydi
Çok farklı bir silah sesiydi
447 0
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
Futbol ekonomisine koronavirüs darbesi
31 0
banner661
banner570

Bafra Halk Plajı, engelli dostu plaj olarak hizmette

banner476

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, plaja gelmek isteyen engelli bireyler için iki özel şezlong alarak gerekli düzenlemeyi yaptıklarını söyledi

banner666
Bafra Halk Plajı, engelli dostu plaj olarak hizmette

Bafra Halk Plajı, bu sezondan itibaren engelli bireylerin de kullanımı için alınan iki özel şezlongla engelli dostu plaj olarak hizmete açıldı.

Mehmetçik Belediyesi sınırları içinde bulunan ve belediye tarafından çalıştırılan plajda, 450 şezlong bulunuyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, plaja gelmek isteyen engelli bireyler için iki özel şezlong alarak gerekli düzenlemeyi yaptıklarını söyledi. Sarıçizmeli, Bafra Halk Plajı’nın adadaki engelli şezlongu bulunan ilk plaj olduğunu ve engelli bireylerin plajdan ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.

Plajda bu yıl restoranın hizmete konulmadığını ancak büfeden fast-food yiyecekler ve her tür içeceğin alınabileceğini kaydeden Sarıçizmeli, plajın haftanın her günü 09.00’dan itibaren açık olduğunu söyledi.

Giriş ücreti olmayan plajda şezlong için 6 TL ücret alındığını kaydeden Sarıçizmeli, adanın en güzel plajlarından biri olan Bafra’da deniz suyu analizlerini düzenli yaptırdıklarını ve suyun temiz olduğunu da vurguladı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.