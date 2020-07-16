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Bafra balları, kalitesini tescilledi

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Bafra balları, kalitesini tescilledi
16 Temmuz 2020 Perşembe 15:12

Bal analizinde numune alma kurallarına uymadan ve yanlış örneklem seçimi yaptığından dolayı hatalı sonucun ortaya çıktığını iddia eden Bafra Gıda, kendi ballarına Türkiye’de yaptığı analizde ürünlerin kalitesinin tam olduğu sonucu ortaya çıktı.

Bafra Gıda direktörü Gazi Akıncı, kendilerinin normal koşullarda da ürünlerine sürekli analiz yaptığını belirterek, ilgili dairelerin basınla paylaştığı sonuçlar karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ve hemen ambalajlı ürünlerini analiz için Türkiye’ye gönderdiklerini kaydetti.

Kesinlikle ürünlerinde hiçbir katkı maddesi kullanmadıkları için çıkan sonucu sorguladıklarını ve alınan örneklemdeki hatadan dolayı bu sonuçların ortaya çıktığı üzerinde duran Akıncı, kamuoyuna daha tatmin edici bilgi sunmak amacıyla yaptıkları analiz sonuçlarını Kıbrıs Net Haber ile paylaştı.

Uluslar arası akreditasyonu olan TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na hizmet veren MRL Özel Gıda Kontrol Laboratuarı’nın yaptığı analizde Bafra’nın ballarının HMF değeri ile Diastaz Sayısı ve aranan diğer değerlerin kriterler arasında çıktı.

Akıncı: Tüketmediğimiz ürünü satmayız

Yöresel Kıbrıs gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapan öncü firmalardan olduklarını Kıbrıs’ın unutulan lezzetlerini halkla buluşturmayı ilke edindiklerine vurgu yapan Bafra Gıda direktörü Gazi Akıncı, “tüketmediğimiz, mutfağımızda kullanmadığımız ürünün satışını yapmıyoruz” şeklinde şirket prensiplerini dile getirdi.

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