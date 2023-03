Baf Türk Birliği Yönetim Kurulunda yeniden yapılanma

Yaşayan en eski sivil toplum örgütlerinden biri olarak nitelenen Baf Türk Birliği (BTB), yönetim kurulunu yeniden şekillendirdi.

1906 yılında kurulan BTB, Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Cenk Dökmen başkanlığında toplanarak gündeminde konuları görüşme yanında, birlik tüzüğüne uygun olarak yönetim kurulunda yeniden yapılanmayı da onayladı.

Çiler Mehmet Naim’in Asbaşkanlık görevine getirildiği Baf Türk Birliği’nin yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Cenk Dökmen ( Başkan), Çiler Mehmet Naim (Asbaşkan), Serdar Cesurer (Genel Sekreter), Verda Tunçbilek (Genel Sekreter Yardımcısı), Yusuf Hasancık (Veznedar), Şehitler Komitesi Eşbaşkanları Sinem Çakır - İbrahim Açman, Özer Çelik (Lefkoşa İlçe Başkanı), Yusuf Doratlı (Mağusa İlçe Başkanı), Ahmet Davman (Girne İlçe Başkanı), Gürsel Uzun (İskele İlçe Başkanı), İlksen Özder (Güzelyurt İlçe Başkanı), Muharrem Özetkin (Lefke İlçe Başkanı), İlksen Özder (Güzelyurt İlçe Başkanı), Zekiye Gürsel (Kadın Kolları Başkanı), Necdet Altınöz( Gençlik Kolları Başkanı) Faal Üyeler: Kani Ziya, Hasan Gürses, Ramadan Yiğitçe, Ahmet Alas, Salih Tekyıl, Huriye Amca, Eliz Mağaracı, Dalga Tatar, Yüksel Dikkentli, Salih Mendeli.



Çalışmalar hız kazanacak



Toplantıda, 2023 yılında yapılması tasarlanan çalışmaların gözden geçirildiğini ifade eden Başkan Cenk Dökmen, “ Her yıl olduğu gibi bu yıl da, 9 Mart Baf Direnişi ve Şehitleri Anma etkinliklerine katılıp, görüşlerimizi en geniş kesimlere aktarmaya çalışacağız. Türkiye’de yaşanan deprem felaketini Baflı kardeşlerimizin gönüllü katkıları her türlü takdiri hak etmektedir. Katkı programları devam ettiği sürece katkılarımız devam edecektir.

Her koşul altında 2023 yılında çalışmalarımız hız kazanarak devam edecektir” dedi.