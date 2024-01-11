Baf Türk Birliği Başkanı yeniden Cenk Dökmen

Dökmen: “Hedef tüm Baflıları tek çatı altında toplamak”

Baf Türk Birliği'nin 17. Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.

Toplantıda oy birliğiyle başkanlığa yeniden Cenk Dökmen getirilirken, Salih Tekyıl’ın as başkan, Serdar Cesurer’in de genel sekreter olarak görev yapmasına karar verildi. Yönetim kurulunun ilk toplantısında ayrıca, genel sekreter yardımcısı olarak Fırat Güçlüsoy, veznedar olarak da Yusuf Hasancık görevlendirildi.

Kuruluşu 118 yıl öncesinde 1906 yılına kadar uzanan Baf Türk Birliği'nin genel kurulunda özelde Baf, genelde Kıbrıs kültürünü yaşatma çalışmalarını artırmaya karar verildi. Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, tüm Baflıların tek çatı altında toplanması ve birlik içerinde yaşamasının en büyük hedef olduğu ortaya konuldu.

Yeni yönetim