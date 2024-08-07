Babutsa zararlısıyla mücadeleye devlet desteği

Tarım Dairesi, “Kaktüs Koşnili ile Mücadele” kapsamında babutsa hasatının bitmesine müteakip Ağustos ayı sonunda bitki koruma ürünü dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, kimyasal mücadelenin başarısının artırılması için çok yoğun zarar gören ve kurumuş babutsa yapraklarının, bitki parçaları ve meyvelerinin babutsa tarlalarından uzaklaştırılması ve imha edilmesi gerektiği belirtildi.

Meyve hasatı döneminde ilaçlamanın kesinlikle yapılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, bitki koruma ürünlerinin dağıtım tarihlerinin basın yolu ile duyurulacağı kaydedildi.

Duyurunun ardından babutsa üreticilerinin, kaza ve bölge Tarım Dairelerine başvurarak bitki koruma ürünü temin edebilecekleri belirtilen açıklamada, bitki koruma ürünlerinin tavsiye edilen doz ve hasat aralığı süresine uyulması istendi.

