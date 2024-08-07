banner913
banner932
Vefasızlık!
Vefasızlık!
20 0
İsrail saldırıya uğrarsa Güney’den yardım isteyecek
İsrail saldırıya uğrarsa Güney’den yardım isteyecek
17 0
 
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
Seyahat Sağlık Sigortası alırken bilmeniz gereken 5 önemli detay
31 0
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
Baraka Kültür Merkezi Kızılbaş Parkı’nda yaz şöleni düzenledi
24 0
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
“Rumlar, AİHM kararlarını yok sayıyor”
32 0
Muhaceret Affı yürürlükte
Muhaceret Affı yürürlükte
22 0
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
Plaj güreşinde açılış Lapta’dan
20 0
banner1032

Babutsa zararlısıyla mücadeleye devlet desteği

banner1020

banner974
Babutsa zararlısıyla mücadeleye devlet desteği
banner971
Tarım Dairesi, “Kaktüs Koşnili ile Mücadele” kapsamında babutsa hasatının bitmesine müteakip Ağustos ayı sonunda bitki koruma ürünü dağıtımına başlanacağını açıkladı.
Daireden yapılan açıklamada, kimyasal mücadelenin başarısının artırılması için çok yoğun zarar gören ve kurumuş babutsa yapraklarının, bitki parçaları ve meyvelerinin babutsa tarlalarından uzaklaştırılması ve imha edilmesi gerektiği belirtildi.
Meyve hasatı döneminde ilaçlamanın kesinlikle yapılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, bitki koruma ürünlerinin dağıtım tarihlerinin basın yolu ile duyurulacağı kaydedildi.
Duyurunun ardından babutsa üreticilerinin, kaza ve bölge Tarım Dairelerine başvurarak bitki koruma ürünü temin edebilecekleri belirtilen açıklamada, bitki koruma ürünlerinin tavsiye edilen doz ve hasat aralığı süresine uyulması istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.