Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Babalar Günü dolayısıyla KKTC’de bulunan sağlık turisti babaları, hastaları ve yaşlıları ziyaret etti.

Konseyden verilen bilgiye göre Savaşan, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda babalığın yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, en kutsal duygulardan biri olduğunu vurguladı.

Ahmet Savaşan, “Bizleri büyük bir özveriyle yetiştirip büyüten, her zaman koruyup kollayan, evlatlarına ilham kaynağı olan babalarımız; vazgeçilmez değerlerimiz ve hayat zenginliğimizdir. Dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya hatta kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlere maddi, manevi büyük destek veren babalarımızın varlığına ne kadar şükretsek azdır. Bizler de sadece bu anlamlı günde değil her zaman babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz.” Dedi.

Savaşan ayrıca bu özel günde babasız büyümek zorunda kalan yetimlerin de yüzlerini güldürmek için adım atılması çağrısında bulunarak bütün babaların Babalar Günü’nü kutladı.

