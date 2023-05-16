Baba ve oğluna araba çarptı

Lefkoşa'da dün sabah, kucağında 3 yaşındaki oğlunu da taşıyan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Sal'a araba çaptı. Yaralanan baba ve oğlu, hastanede tedavi altına alınırken sürücü tutuklandı

Lefkoşa'da dün sabah, kucağında 3 yaşındaki oğlunu da taşıyan babaya araba çarptı.Yaralanan baba ve oğlu, hastanede tedavi altına alındı.Kaza dün sabah 09.30'da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi'nde oldu.52 yaşındaki İbrahim İnanlar yönetimindeki GY 596 plakalı araçla kuzey istikametine seyrettiği sırada caddedeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya, kucağındaki oğlu 3 yaşındaki Salih Sal ile birlikte geçmeye çalışan yaya 49 yaşındaki Hakan Sal'a çaptı.Kazada yaralanan yaya Hakan Sal ile ve oğlu Salih Sal'ın tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği, araç sürücüsü İbrahim İnanlar'ın ise tutuklandığı kaydedildi.