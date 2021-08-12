Baba ve çocuğu yaralandı

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda Mutluyaka kavşağı yakınlarında yoldan çıkan araç, bariyerlere çarpıp takla attı. Kaza sonucu 37 yaşındaki Umut Gazi ile 2 yaşındaki çocuğu yaralandı

Murat ASLANLefkoşa - Gazimağusa anayolunda dün meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza saat 15:00 sıralarında meydana geldi.37 yaşındaki Umut Gazi, yönetimindeki MD 187 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mutluyaka kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan trafik levhasına, ardından çelik bariyerlere çarpıp takla attı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Umut Gazi ile araçta yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki oğlu Batu Gazi, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.