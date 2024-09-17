Baba olacaktı

Akdoğan-Vadili ana yolunda önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Manisa Selendi’li Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm'ün eşinin Türkiye'de ve 2 aylık hamile olduğu öğrenildi

Akdoğan-Vadili ana yolunda önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana gelen korkunç trafik kazasında, 32 yaşındaki Manisa Selendi’li Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu Uzman Çavuş Burak Sefa Ürüm yaşamını yitirdi.

FB 950 plakalı aracıyla Vadili istikametine doğru seyreden Ürüm, direksiyon hâkimiyetini kaybederek aracın kontrolünü yitirdi ve yolun karşısına geçti ve o esnada karşı yönden gelen 45 yaşındaki İsmail Kayayönetimindeki HT 944 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Burak Sefa Ürüm, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen genç asker kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada diğer araç sürücüsü İsmail Kaya ve araçta bulunan yolcular 44 yaşındaki Ayşe Bayır Kaya ile 9 yaşındaki Mustafa Efe Kaya da yaralandı. Yaralıların tedavileri Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde sürdürülürken, Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Hayatını kaybeden askerin, eşinin Türkiye’de olduğu ve 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Burak Sefa Ürüm’ün Astsubaylığı kazandığı ve yakın zamanda Kıbrıs'tan ayrılarak Astsubaylık için kursa katılmaya hazırlandığı öğrenildi.