“BA2 varyantı çocuklar ve yaşlıları öldürücü”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Omicron varyantı dışında yeni bir varyant olan BA2 varyantının özellikle çocuklar ve yaşlıları öldürücü olduğu bilgisini verdi





CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis’teki konuşmasında, ülkede aşılar yapıldığını ancak Covid-19’da aşılama hedefine ulaşılmadığını öne sürdü.

Ülkede her gün 500 vaka çıktığını ve ölü sayısının azalmadığını ifade eden İncirli, ölenlerin tümünün eksik aşılı veya aşısız olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın aşılamayla ilgili bir gayretinin olmadığını öne süren İncirli, bilim dünyasının Ba2 varyantını konuştuğunu kaydetti. Pandemide ülkede aşılama hedefine ulaşılamadığını anlatan İncirli, günlük vakların ve ölüm oranlarının bunun göstergesi olduğunu işaret etti. Omicron varyantı dışında yeni bir varyant olan BA2 varyantının özellikle çocuklar ve yaşlıları öldürücü olduğu bilgisini verdi.

Bu varyantın adaya gelmeden aşılanmaya hız verilmesini talep eden İncirli, şöyle devam etti: “Yaşlılarımızı aşılama gereklerini yerine getirmeyen bakanlık nedeniyle kaybediyoruz. İnsanlarımız her gün ölmeye devam ediyor. Bakanlığın aşılama gayreti yok, Omicron varyantı hafife alınıyor. İyimser tablo çiziliyor ama BA2 varyantı ülkede yok ama gelecektir. Bu dalga ile aşısız mücadele etmek zorunda kalacağız.” Bu varyantın özelliği çocukları ve yaşlıları öldürme potansiyeline sahip olduğunu anlatan İncirli, Sağlık Bakanlığı’nı aşılanma konusunda ilgili olmaya davet etti.

COVID-19 dışı olan ve önlenebilen bazı hastalıkların bulunduğunu da ifade eden İncirli, bazı veriler paylaşarak ülkede de bu aşının bir an önce uygulamaya konulması gerektiğine vurgu yaptı.

İncirli, konuyla ilgili özetle şunları dile getirdi: “Dünyada rahim ağzı kanseri ile ilgili aşı var ama ülkemizde hala uygulanmıyor. HPV aşısı ulusal aşlama programına alınmalı. Her yıl 30 yeni rahim ağzı kanseri vakası oluyor ve 10’unu her yıl kaybediyoruz. Bu kayıplar çok genç yaşta oluyor. Kız çocuklarımız korunmalı. Bu aşılanma ülkemizde de başlatılmalı” şeklinde konuştu.