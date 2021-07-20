Aziz Günsel’den anlamlı paylaşım

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı hekimlerinden Dr. Aziz Günsel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi geçit töreni esnasında gerçekleştirilen "Türk Yıldızları”nın gösterisini videoya aldı.Türk Yıldızları’nın Yakın Doğu kampüsünde yapımı tamamlanmak üzere olan Dr. Suat Günsel Camii'nin üzerinden geçişini sosyal medya hesabından paylaşan Aziz Günsel “Ülkede huzur ve güven arayanlar; topraktan yükselen minarelere ve taçlandıran yıldızlara baksınlar” mesajı verdi.Günsel’in bu anlamlı mesajı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Videolu paylaşımı şöyle: