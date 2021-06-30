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Azınlık Hükümeti’nin nisabı yine tutmadı

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Hükümet, Meclisi kapatmak için bile toplanamıyor

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Azınlık Hükümeti’nin nisabı yine tutmadı
UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, önceki gün nisap sorunu nedeniyle tamamlayamadığı Meclis birleşimini dün de açamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dünkü toplantısına nisap sağlanamadığı için başlayamadı.
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında önce 14.25’te toplanma girişiminde bulunan genel kurul, nisap yetersizliğinden dolayı toplanamadı.
Saat 14.40’ta ikinci kez toplanmayı deneyen genel kurul, nisap yetersizliğinden dolayı yine toplanamadı.
Meclis Başkanı Önder Sennraoğlu, iç tüzüğün 58. maddesine göre toplantının 24 saat sonraya ertelendiğini duyurdu. 
Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00’da aynı gündemle toplanmayı deneyecek.
Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Nisap yetersizliği nedeniyle bugüne ertelenen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında, Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi de görüşülecek.
Meclis’in bugünkü toplantısı, yaz tatili öncesindeki son toplantısı olacak.
Meclis Genel Kurulu’nun önceki günkü toplantısı devam ederken nisap düştüğü için toplantı düne ertelenmişti.
 
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