Azınlık hükümeti, işlevini çoktan tamamladı

TDP lideri Özyiğit, azınlık hükümetinin bu ülkeye verecek bir yapıda olmadığını belirterek, “Bu hükümet işlevini çoktan bitirmiştir” dedi



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin bu halka ve ülkeye verecek bir yapıda olmadığını belirterek, “Bu hükümet zaten yarım yamalak başlamıştı, gelinen aşmada işlevini çoktan bitirmiştir” dedi.

Halkı yararına icraat yapamayan, kendi içlerinde birçok sorun yaşayan hükümetin Meclis’i açmakta bile zorlandığını, her hafta 2-3 saatlik gecikmeyle toplanan meclisin 4 saat geç açıldığını belirten Özyiğit, “Bu hükümet artık Meclisi bile açmakta zorlanır duruma gelmiştir. Yapılması gereken bellidir, dayatmalarla değil bir uzlaşı ile erken seçim tarihi belirlenerek en erken zamanda seçime gidilmelidir. Halkın beklentisi de zaten budur” dedi.

Mecliste Hükümetin erken seçim konusunda oluşturmaya çalıştığı Ad Hoc Komitenin görüşülmesi sırasında söz alarak değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, yapılmak istenenin Anayasa’ya, hukuka aykırı olduğunu, bunun aynı zamanda hükümet üyelerinin demokrasiyi içselleştirilmediğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

Başbakan ile hükümet üyelerinin ‘koltukta daha fazla nasıl kalırım’ düşüncesi ile hareket ederek yasalara rağmen adım atmakta ısrar ettiğini belirten Özyiğit, “Toplumun önüne gitmekten niye korkuyorsunuz? “diye sordu.

Komitelerin Meclis açıldığı dönem şekillendiğini, hükümetin de buna onay verdiğini anımsatan Özyiğit, “Erken seçimle ilgili de gerek hükümetin gerekse muhalefetin önerisi oylanarak komiteye gönderildi. Bu komite niye toplanmıyor. Komitede çoğunluğunuzun olmadığı şimdi mi aklınıza geldi. Her sıkıştığınızda yeni bir komite mi kuracaksınız, bu iş çocuk oyuncağı mıdır. yapmak istediğiniz halkın iradesine de Anayasaya da saygısızlıktır” diye konuştu.

Muhalefetin son ana kadar iyi niyetle erken seçimin belirlenmesi konusunda uzlaşı mesajı vermesine rağmen hükümetin yanlışta ısrar ettiğini belirten Özyiğit, “Seçim ve Halk Oylaması yasasını değiştirmek için bir ad hoc komite kurulması önemlidir. Ancak erken seçim konusunda izlenecek yol bellidir. Zaten bu hükümet kurulurken ekim ayında seçim olacak diyen ona göre onay alan siz değil miydiniz, Meclis Başkanlığı seçimlerinde kriz yaşananınca muhalefete ‘erken seçim tarihini belirleyiniz ve erken seçime gidelim’ diyen Sn. Başbakan değil miydi? Bu kadar tutarsızlık, bu kadar yasa dışılık artık yeter” diye konuştu.

TDP olarak hükümetin seçimle İlgili Ad Hoc komite kurma kararını Anayasa Mahkemesine de taşıdıklarını anımsatan Özyiğit, hükümetin kendi istediğini yapmak adına Meclis İç Tüzüğüne aykırı bir karar aldığını, yapılmak istenilen girişimin bundan sonraki meclis çalışmalarını da olumsuz etkileyerek “ben yaparım olur” anlayışına yol açacağını belirterek, buna onaylamalarının asla mümkün olmadığını vurguladı.

