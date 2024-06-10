Azerbaycanlı iş inşalarına KKTC’ye yatırım çağrısı

Meclis Başkanı Töre, Azerbaycanlı iş inşalarını KKTC’ye yatırım yapmaya davet etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’nin yakın zamanda Türk Devletleri Teşkilatı’nda asil üye olarak yer alacağını belirtti ve bu konuda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de kendilerini desteklediğini ifade etti.

Töre, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan İş İnsanları Cemiyeti tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Başkan Töre konuşmasında, 50 yıl sonra Azerbaycan ile kucaklaştıklarını ve Azerbaycan -KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev’i Lefkoşa’da misafir ettiklerini şimdi de kendilerinin TÜRKPA toplantısı nedeniyle Bakü’de bulunduklarını anlattı.

Töre, Türkiye’nin ardından şimdi de Azerbaycan’ın kendilerine kol kanat gerdiğini belirterek, KKTC’nin güvenli bir ülke olduğunu kaydetti.

Töre, KKTC’nin var olmaya devam edeceğini ve olası bir anlaşmanın iki devletli çözüm olacağını belirtti.

Başkan Töre, Azerbaycanlı iş inşalarını KKTC’ne yatırım yapmaya davet etti.

Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de, Lefkoşa temasları hakkında bilgiler vererek, iş adamlarını KKTC’ye yatırım yapmaya davet etti.

Feyziyev, KKTC’nin dünya tarafından tanınması için çalışacaklarını ve bu konuda da başarılı olacaklarını kaydetti.

