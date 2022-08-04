Azerbaycan’dan kadın girişimciler KKTC’de

Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği, ortak çalışma yapmak üzere KKTC’ye geldi



Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu heyeti, KKTC’ye geldi.

Temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Azerbaycan halkının, can kardeşleri olarak Karabağ zaferini büyük bir sevinçle karşıladıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan ile ilişkilerin gelişmesi ve öz kardeşleriyle her türlü alanda iş birliğinin artmasının Kıbrıs Türk halkını memnun ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva da, bir millet üç devlet olarak gördükleri Kıbrıs Türk halkı ile Azerbaycan halkının soydaşlar olarak karşılıklı kültürel bağların gelişmesi için atılan adımların önemini dile getirdi. KKTC’de bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Babayeva, teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre DE, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslar yapan Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Heyetin, ülkedeki kadın girişimci ve iş kadınları ile işbirliği olanaklarının geliştirilmesini dileyen Töre, “Gönüllerimiz ve davamız bir” dedi.

Azerbaycan Kadın Girişimciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sakine Babayeva da konuşmasında, dayanışma ve birlikteliğin sadece bugün olmadığını geçmişe dayanan köklü bağlarla birliktelik olduğunu ifade etti.

Artık bir millet iki devlet değil, bir millet üç devlet olarak gördüklerini ifade eden Babayeva, Kıbrıslı Türk kadınlarla dayanışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Kavuklu da konuşmasında, derneğin amaçları arasında bulunan dost ve kardeş ülkeler ile işbirliklerinin geliştirilmesi olduğuna değinerek, Azerbaycan’dan gelen heyet ile yapılacak ortak çalışmaların bu anlamda kendileri için büyük önem taşıdığını kaydetti.



