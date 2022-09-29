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Azerbaycan’a KKTC’yi tanıma çağrısı

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Meclis Başkanı Töre, Azerbaycan’dan en büyük beklentilerinin KKTC devletini tanıması olduğunu söyledi

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Azerbaycan’a KKTC’yi tanıma çağrısı
 
 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye -Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü heyetini kabul etti.
Kabulde konuşan Kulüp Başkanı Koray Bozat, Bakü’de açtıkları temsilciliğin ardından KKTC’de de bir temsilcilik açma arzusunda olduklarını söyledi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, “KKTC, Kıbrıslı Türklerin milli devleti olduğu kadar Türk milletinin de milli devletidir” ifadelerini kullandı.
Anavatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki “KKTC’yi tanıyın” çağrısının ardından geriye dönüşün olmadığının kesinleştiğini ifade eden Töre, KKTC’nin Kıbrıslı Türklerin milli devleti olduğu kadar Türk milletinin de milli devleti olduğunu vurguladı.
Kendilerinin Azerbaycan’ı da Anavatan Türkiye’yi de milli bir Türk devleti olarak gördüklerine değinen Başkan Töre, Azerbaycan ile var olan ilişkilerin daha da ileriye taşınması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.
Töre, Azerbaycan’dan en büyük beklentilerinin KKTC devletini tanıması olduğunu söyleyerek “Dilde birlik, fikirde birlik ve işte birlik” söyleminin bir ülkü olması gerektiğini kaydetti.
 
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