“Az kaldı dayanın”

Dr. Bülent Dizdarlı, Covid-19 salgınında kişisel tedbirlerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabından, Covid-19 hakkında merak edilen soruları cevapladı. Covid-19 salgınında kişisel tedbirlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dizdarlı "Herkesin aşılanma sürecine dikkat edip sürdürmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Dr. Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

COVİD-19 HAKKINDA SORULARINIZA CEVAPLARIM:

1- PANDEMİ BİTTİ Mİ?

Pandemi bir salgın hastalığın bir veya birkaç kıtayı etkisi altına tutmasıdır. Ve görülmektedir ki hâlen bu durum mevcuttur. Her ne kadar Omicron ve varyantları daha hafif semptomlarla seyreder bir tablo sergiliyorsa da enfeksiyonun global yayılması ortadan kalkmadan pandeminin ortadan kalktığı söylenemez. Ancak daha önceki öngörüler doğrultusunda yaz ayları ortasında endemi hâline dönüşmesi yani kıtadan küçük birkaç ülkede salgın yaratması veya sayısal yayılımın iyice azalması beklenmektedir.

2- OMİCON GERÇEKTEN DAHA HAFİF Mİ GEÇİYOR?

Evet. Ama çok daha da hızlı bulaşıyor. Bu sayede de daha çok insanı hasta ediyor. Tamam öldürme oranı çok düşük. Ancak hasta sayısı o kadar çok arttı ki düşük orana karşın ölen insan sayısı fazla oluyor. Özellikle de yaşlılar, immün yetersizliği olanlar ve aşısızlar ciddi olarak risk altında kalıyor. Bu da kişisel tedbirlerin devam etmesini gerektiriyor.

3- ÜLKELER ARTIK BİR ÇOK TEDBİRİ ALMAKTAN VAZGEÇİYOR? NEDEN ACABA?

Doğru. Hükümetler artık “biz insanları bilgilendirdik, bu hastalık hakkında ne yapmaları gerektiğini de anlattık, sağlık servislerimizi güçlendirdik, aşı tedarikini de bol sağladık, artık herkes aklını kullansın” mantığıyla yeni bir tercihe yöneldiler. Her tercih bir de vazgeçiştir aslında. Hükümetler, sağlık koruması işleminin sorumluluğunu bu saatten sonra tamamen vatandaşına devredip iyice bozulan ekonomiyi toparlama çabasına girme yolundadır. Durum bundan ibarettir. Bu nedenle de herkesin aşılanma sürecine dikkat edip sürdürmesi gerekmektedir.

4- AŞI OLUNMASINA RAĞMEN NEDEN HASTA OLUNUYOR ?

Baştan beri bilinen bir gerçek, aşıların koruyucu olmaktan öte hastalığa yakalanıldığında hafif geçirilmesini sağladığıdır. Yine, en modern teknolojiyle yapılan Covid-19 aşılarının %94 koruyucu olduğu baştan bilinmektedir. Zamanla edinilen deneyimden elde ettiğimiz bilgiye göre de bu aşıların, etkinliği 3-6 ay içinde kaybolmaktadır. Bu nedenle “aşı oldum hasta olmam” düşüncesi yanlıştır.

5- O ZAMAN AŞI OLMANIN NE AVANTAJI VAR?

Olayı daha anlaşılır olarak anlatmak gerekirse, uzak bir ülkede öğrenci olduğunuzu ve her üç ayda bir gelen burs parasıyla geçindiğinizi düşünün. Aşı olmayı da bir yerde burs parasının havale edilmesi olarak algılayınız. Para hesabınıza yattığında en huzurlu mutlu dönemdesiniz. Paranız boldur. Ama zaman la harcama yaparsınız ve bu para azalır. Özellikle yeni havale zamanına kadar ya çok azalır ya da biter. Ve siz yeni havale yapılana kadar harcamalarınızı kısıtlayıp elinizdekiyle geçinmeye çalışırsınız. Havalenin ilk yapıldığı günlerdeki gibi rahat değilsinizdir. Covid-19 aşıları da böyledir. Aşı yapıldıktan 15 gün sonra antikorlarınız maksimum değerdedir. Sonra geçen her gün azalmaya başlayacaktır. Ve bir süre sonra tekrar dozu yapılmazsa yani yeni havale yapılmazsa bitecektir. Anlayacağınız, belirlenen program doğrultusunda Aşı olarak bir yerde banka hesabınızın devamlı dolu olmasını sağlamaktayız.

6- TEKRAR DOZU YAPILMAKTA GECİKİLİRSE NE OLUR?

Hasta olma ihtimaliniz artıyor. Eğer çok ileri yaşlardaysanız veya immün sisteminiz yetersizse risk altında kalmaya devam ediyorsunuz. Burada gecikme zamanı da önemlidir. Zaman eğer çok değilse vücut hafıza hücreleri çalışarak antikor yapmakta ve yine de hastalığa karşı antikor üretmektedir. Banka örneğinde geri dönersek, olayı düzenli size havale geldiğini bilen bankanızdan zor durumda kalmanız halinde kredi çekmeniz gibi algılayın . Vücut da banka gibi davranıp size kredi vermekte, antikorlar yapmakta ve hastalığın hafif geçirilmesini sağlamaktadır. Ama dediğim gibi bu arayı çok da uzun tutmamak gerekir. Yoksa biliyorsunuz bankalar her krediye karşı mutlaka bir şeyi ipotek olarak almışlardır ve kurallara uymadığınızda gözünüzün yaşına bakmazlar . Aşısız kalmanın sonuçları ortadadır.

Az kaldı dayanın…