Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, “Öğretmenlerin haklarına dokunmayacağım ancak istismarı önleme de benim vazifem. Az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu





Eylemde bazı öğretmenlerin “haddini ve maksadını” aştığını savunan Çavuşoğlu,“ Bazı öğretmenler ataç açıp, fişin içerisine sokup, bakanlığın otomatiğini attırdılar” dedi





Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Öğretmenlerin haklarına dokunmayacağım ancak istismarı önleme de benim vazifem” dedi, “Az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle ilgili sendikaların eylemini değerlendirdi, BRT’de konuştu.

“ATAÇ AÇIP, FİŞİN İÇERİSİNE SOKUP, BAKANLIĞIN OTOMATİĞİNİ ATTIRDILAR”

Çavuşoğlu’nun açıklamaları özetle şöyle:

Dün ( önceki gün) yapılan eylemler maksadının dışında görüntülere neden oldu. Normal şartlarda eylem bir hak, ama eylemlerin kendi mesleklerine uygun yapmaları beklenir.

Aşağıya indiğimde, öğretmenler beni konuşturmama üzerine kurdukları düzenle, konuşmam duyulmasın diye gayret ettiler. Tebessüm ve hoşgörüyle karşıladım. Eylem şeklini benimsemesem bile, öğretmenlerin dışarıya çıkarılma şekli zorlamayla olacağı için bu şeklin daha kötü olacağını düşünerek, slogan atmalarına, düdük çalmalarına razı oldum. Ancak orada bazı öğretmen arkadaşlar orada haddini de aşarak, maksadını da aşarak, ataç açıp, fişin içerisine sokup, bakanlığın otomatiğini artırdılar. Bu tip davrananlarla ilgili polisiye süreç de devam edecek.

“MERKEZİ DENETİM YOK, BİREYSEL DENETİMİN OLMADIĞI BİR ÜLKEDEYİZ”

“Öğretmenler, ‘yalan söylüyorsunuz’ gibi ifadeler kullandılar. 56 yaşındayım, bir şey söylersem yalan yoktur. İki sendikayı zora sokmak istemiyorum. Hepsiyle yaptığım görüşmelerde bu düzenin böyle devam edemeyeceğini izahat ettim. Tasarı oluştukça onlara verdim. Kendileriyle görüşmediğim ifadeleri doğru değil. Yasada yapmamız gereken 3-4 konu var. Dünyada öğretmenlerin çalışma saatleri belli. Hizmet içi kurslara katılımı zorunlu hale getirdik, şikayetlerden biri bu. Okullarda ciddi sıkıntı var. Aktarma konusunda sorunlar yaşanıyor. Müdür muavinlerine 4 saat derse girmesini istiyoruz. Atölye şefleri hiç derse girmezdi, zorunlu hale getirdik. Rehber öğretmenlerle ilgili 8 saat derse girme zorunluluğu getiriyoruz. Rehber öğretmen sınıflara kendi branşlarıyla ilgili derse girer. Bunun dışında yapılan bir şey yok. Matematik ya da İngilizce dersi verecek algısı var bu yanlış. Sendikalar bunları biliyor. Bilmezmiş gibi yapmasınlar. Bu memlekette eğitimin sorunları masaya yatacak. Saat 13.00’de okul bitiyor ama eğitim durmuyor. Merkezi denetim yok, bireysel denetimin olmadığı bir ülkedeyiz.”

“AÖA’YI KAPATACAĞIMIZ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL”

“AÖA’yı kapatacağımı iddia ediyorlar, bu doğru değil. Yasayı değiştiriyoruz, değiştirirken okul öncesini bölüm şekline çevireceğiz. Tadilat işlemesin diye şimdiden düzenleme yapıyoruz. Olumsuz bir bakış açısı edinmemiz toplumu yanıltma maksatlı. AÖA’da yasa düzenlenecek, güncellenecek, uluslararası yayın yapabilecek kapasiteye ulaştırılacak. Belki de hizmet içi merkez, araştırma merkezi olacak.”

“SENDİKALARIN SÖYLEDİĞİ KONULAR MESNETSİZ”

“Öğretmen kadrolarının azaltıldığı söylemleri de doğru değil. Kadro artırımı bu yıl yaklaşık 600’dür. İhtiyaç olursa kadro artırımı kullanılır. Sendikaların söylediği konular mesnetsiz. Az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum.”

