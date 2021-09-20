Ayten Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kayınvalidesi Ayten Deniz bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.Ayten Deniz, ulusal mücadelede büyük hizmetleri bulunan merhum Kemal Deniz’in eşi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi iş kadını Sibel Tatar ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’in de annesiydi.Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Başbakan vekili, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ın yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler ile Ayten Deniz’in ailesi ve sevenleri katıldı.Cenazede, Ayten Deniz’in ailesi taziyeleri kabul etti.Ayten Deniz’in cenazesi, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’na eşinin yanına defnedildi.Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal kıldırdı.Cenaze törenine, yurt dışında bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da çelenk gönderdi.Kıbrıs konusuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’ın annesi Ayten Deniz’in yaşamını yitirmesi nedeniyle dün mesaj yayımlamıştı. Tatar mesajında, şunları kaydetmişti:“Kayınvalidem Ayten Deniz’in vefatını çok büyük bir üzüntü ile göreve geldiğim New York’ta öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailemize, yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Ayten hanım hanımefendi kişiliği, sevecenliği, güzelliği ve fedakârlıkları ile hep anılacaktır. Üzüntümüz büyüktür, kendisini hep özlem ve sevgiyle anacağız. Nurlar içinde uyusun, ruhu şad olsun.”