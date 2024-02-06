Ayşe Beştemür Çelik hayata tutunamadı

Gazimağusa-Karpaz anayolunda 29 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve o günden bu yana yoğun bakımda bulunan 51 yaşındaki Ayşe Beştemür Çelik, yaşam savaşını kaybetti

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda 29 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 51 yaşındaki Ayşe Beştemür Çelik, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde önceki gün hayatını kaybetti.

Bu vakayla, 2024'teki trafik kazalarında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ayşe Beştemür Çelik yolcusu olduğu araç, Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 10-11. kilometreleri arasında kaza yapmıştı.

Kazada, ML 053 plakalı aracın sürücüsü 78 yaşındaki Mehmet Çelik, Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek emniyet şeridine geçmesi sonucu, o esnada yolun solunda emniyet şeridi içerisinde durmakta olan 51 yaşındaki Osman Batular (yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ML 053 plakalı araç, sol ön kısmı ile RHA 4124 plakalı aracın sağ yan kısmına da çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü Mehmet Çelik ve araçtaki yolcu 51 yaşındaki Ayşe Çelik ile RHA 4124 plakalı araçtaki yolcu 48 yaşındaki Hasan Kurt, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Mehmet Çelik ve Hasan Kurt taburcu olurken, kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemür Çelik ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştı.

