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Aysan Gazi, dört aydır defnedilmeyi bekliyor

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Hayatını kaybettikten sonra 15 Haziran tarihinde otopsisi yapılan Gazi, çocuklarının anlaşmazlığı nedeniyle morgda kaldı

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Aysan Gazi, dört aydır defnedilmeyi bekliyor

Rahatsızlığından sonra haziran ayında kaybeden ve çocukları arasında çıkan tartışma nedeniyle aylardır defnedilmeyen Aysan Gazi, Lefkoşa Hastanesi Morgunda bekliyor.
Hayatını kaybettikten sonra, 15 Haziran tarihinde otopsisi yapılan Gazi, çocuklarının anlaşmazlığı nedeniyle morgda kaldı.
Hayatını kaybetmeden önce video paylaşımı yapan ve Londra’da eşi ve kaybettiği evladının yanına gömülmek istediğini söyleyen Gazi’nin çocukları olayı mahkemeye taşıdı.
Hastane yetkilileri, Gazi’nin bir evladının annesini burada defnetmek istediğini diğer çocuklarının ise cenazeyi götürmek istediğini bu yüzden kardeşler arası yaşanan tartışmanın mahkemeye taşındığını ve sürecin devam ettiğini söyledi.
80 yaşındaki Aysan Gazi’nin cenazesi defnedilmek için aylardır bekliyor.
 
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