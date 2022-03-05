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“Ayrıcalıklı kesimler elini taşın altına koymalı”

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HAKSEN Başkanı Büyükoğlu: “Elektrik borcunu ödemeyenler, muaf tutulanlar, indirimli ödeyenler… Artık biraz da bu ayrıcalıklı kesimler elini taşın altına koymalıdır”

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“Ayrıcalıklı kesimler elini taşın altına koymalı”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, elektriğe yapılan zamma tepki gösterdi. 
“Artık biraz da ayrıcalıklı kesimler elini taşın altına koymalıdır” diyen Büyükoğlu, halkın, hiçbir kumarhanenin ve otelin elektrik faturasını ödemek zorunda olmadığını kaydetti.
Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, elektrik borcunu yıllardır ödeyen vatandaşların, bu yeni fiyatlarla borçlarını ödemesinin mümkün olmadığını belirterek, “Ne vatandaşın, ne de can çekişen sektörlerimizin bu zammın altından kalkması mümkün değildir” dedi.
Elektriğe yapılan zammın fiyatları daha da yukarı çekerek, pahalılık koşullarında güçlükle ayakta kalmaya çalışan insanlara büyük bir darbe daha vuracağını savunan Eren Büyükoğlu, şöyle devam etti: 
“Kötü yönetimle, bilinçli olarak batırdıkları kurumumuzu eninde sonunda özelleştirmek istediklerini açıklayacaklar. İşte o anda halkın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) sahip çıkması için, bugün Kıb-Tek’in halka sahip çıkması gereklidir.”
Büyükoğlu, “Elektrik borcunu ödemeyenler, muaf tutulanlar, indirimli ödeyenler… Artık biraz da bu ayrıcalıklı kesimler elini taşın altına koymalıdır. Halkımız hiçbir kumarhanenin, hiçbir otelin elektrik borcunu ödemek zorunda değildir. Her şeyden önce de, bu kurumun batmasına, zarar etmesine vesile olanlar bu ağır faturayı ödemelidir” ifadelerini kullandı.
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