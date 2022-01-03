

Lefkoşa’da aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL olarak satışa sunulması yurttaşların tepkisine neden oldu. Whiskas marka aynı ağırlıktaki ve aynı özellikteki kedi maması Önder Süpermarket’te 159 TL, Lemar Süpermarket’te ise 219,99 TL’den satılmasını marketlerdeki fiyat denetimlerinin yeteri kadar iyi yapılamadığı eleştirisine neden oldu. Dövizin tırmanışından önce 75 TL’den satılan aynı mamanın, dövizin yeniden düşmesine rağmen fiyatının yine zamlandığından şikayet edildi. Vatandaşlar Ticaret Dairesi’ni daha gerçekçi denetim yapmaya davet etti.



